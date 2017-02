Polícia Civil e Militar prendeu membro de facção criminosa em Plácido de Castro

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil na madrugada desta terça-feira, (01), no município de Plácido de Castro, resultou na prisão de Ezildo Barroso de Oliveira.

Segundo a policia, Ezildo é membro da facção PCC ( Primeiro Comando da Capital), e estava há 6 meses aterrorizando os moradores do município, efetuando vários roubos em residências. No momento da prisão, o mesmo estava com três ”trouxinhas” de substância aparentando ser merla, quatro pacotes de cocaína e uma arma de fogo do tipo escopeta calibre 16 com duas munições intactas.

Diante do flagrante, o acusado foi encaminhado para a delegacia do município, onde será autuado por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma.