Polícia Civil cumpre mandados de prisão e prende dois homens em Brasiléia

Foram presos pela Polícia Civil na noite desta terça-feira, (31), na fronteira do Brasil com a Bolívia, no município de Brasiléia, precisamente na rua Leonardo Barbosa, Janicley Lima Jerônimo, 23 anos, e Cássio Soares Teodoro, 18 anos, contra os mesmos pesa a acusação de tráfico de drogas.

Segundo os policiais civis, a dupla foi presa através de mandados de prisão, emitidos pela comarca do município de Brasiléia. Ainda de acordo com informações, Janicley tem várias passagens pela polícia por diversos crimes, e Cássio tem passagem por homicídio e roubo.

Os dois foram encaminhados a delegacia de policia civil do município, e ficarão a disposição da justiça.