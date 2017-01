Rio Branco-AC e Andirá fazem amistoso sábado (4), no Florestão

Como parte da preparação para as competições do futebol profissional em 2017, Rio Branco-AC e Andirá realizam amistoso na tarde de sábado (4), no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, em Rio Branco. A partida será disputada às 15h e a entrada para o público é gratuita.

O Estrelão, que está em pré-temporada desde o dia 3 de janeiro, e na última sexta-feira (27), recebeu o treinador Cristian de Souza, novo comandante da equipe, vai passar pelo primeiro teste do ano. O Alvirrubro tem calendário cheio na temporada e se prepara para as disputas da Copa do Brasil, Campeonato Acreano e Campeonato Brasileiro da Série D.

O Andirá, comandando pelos técnicos Afonso Alves e Adalcimar Monteiro, treina desde o dia 18 de janeiro. O Morcego já fez um jogo-treino nesse período, contra o Galvez, quando empatou sem gols no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC). O time terá pela frente apenas a disputa do Campeonato Acreano nesta temporada.

Coincidentemente, as duas equipes se enfrentam na rodada de abertura do estadual, no dia 19 de fevereiro. A partida será no estádio Florestão, às 17h45 (do Acre). Antes disso, no entanto, o Rio Branco encara o Figueirense, pela primeira fase da Copa do Brasil, no dia 15 de fevereiro, no Florestão, às 23h30 (de Brasília). No duelo, o time visitante joga pelo empate para se garantir na segunda fase, conforme o novo regulamento da competição.

