Prorrogado feirão on-line que oferece financiamento universitário com juro zero

Quem quer ingressar no ensino superior em 2017, mas ainda não conseguiu equilibrar o orçamento para bancar as mensalidades pode contar com uma forma de não adiar mais o sonho e financiar sem juros a faculdade que escolheu. Foi prorrogado até o dia 10 de fevereiro o 3º Feirão On-line JURO ZERO do PRAVALER, em que mais de 130 universidades de todo o Brasil oferecem crédito universitário a juro zero, entre elas Estácio, São Judas, Metodista, Impacta, Unifor, Faccamp, entre outras. Quem contratar o PRAVALER no período pagará a primeira mensalidade só depois do Carnaval.

Algumas universidades parceiras do PRAVALER oferecem juro zero durante todo o ano, enquanto outras apenas durante o feirão. “No vestibular de verão de 2016, tivemos cerca de 1 milhão acessos no nosso site. Para este ano, acreditamos que iremos ultrapassar essa marca”, afirma Rafael Baddini, diretor de marketing e vendas da Ideal Invest.

E foi no 1º Feirão Sem Juros do PRAVALER que a bióloga e professora recém-formada Monique Mineiro de Oliveira, de Santo Antônio de Pádua (RJ), financiou a sonhada licenciatura. “Eu já havia concluído o bacharelado e sonhava em ser professora, mas não tinha condições de bancar a licenciatura. Se não tivesse conhecido o PRAVALER não teria sequer tentado. Quando soube do feirão contratei na hora”, afirma ela, que começará a trabalhar como professora já em fevereiro de 2017.

Como contratar

Para participar do Feirão Sem Juros do PRAVALER nem é preciso sair de casa. Basta acessar o site jurozeropravaler.com.br, simular o crédito, iniciar o processo de contratação e aguardar a análise de crédito do programa – tudo online.

Para contratar o crédito, o aluno precisa ter um fiador, cuja renda somada à do aluno seja equivalente a, no mínimo, duas vezes e meia a mensalidade. Ou seja, quem deseja cursar faculdade cuja mensalidade é de R$ 1000,00, deverá ter renda que somada a do fiador alcance pelo menos, R$ 2500,00. Além disso, fiador e aluno não podem ter o nome negativado. (Com informações AC 24 Horas).