Pregador nigeriano morre e deixa 130 viúvas

Famoso na Nigéria, o pregador muçulmano Mohammed Bello Abubakar, morreu no último sábado (28), aos 93 anos. Adepto de um modo de vida polígamo, deixou 130 viúvas e 203 filhos. Segundo o Daily Trust, algumas das mulheres estão grávidas.

O pregador ganhou fama em 2008 e, na altura, já tinha 170 filhos – frutos de seus relacionamentos com 86 mulheres. “Eu não vou atrás delas. Elas é que vêem atrás de mim”, disse ele ao conversar com a reportagem da BBC.

A reportagem apurou que ele morreu em consequência de uma “rápida doença”. Porém, as agências locais não definiram qual teria sido a causa exata do óbito. Em entrevista a News Agency of Nigeria, o assistente pessoal de Abubakar disse que “Baba [nome pelo qual era conhecido na comunidade] disse-nos que o seu tempo tinha acabado. Disse-me pessoalmente que tinha completado o sua tarefa divina e estava pronto para conhecer o Criador”.