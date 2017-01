Polícia Militar prende quadrilha que roubava carros em Rio Branco

Uma ação integrada entre os militares do 10° Batalhão e 9° Batalhão -unidades responsáveis pelo policiamento de Epitaciolândia e Senador Guiomard- respectivamente, frustraram a fuga de três agentes que roubaram um micro-ônibus na manhã de ontem, em Plácido de Castro. Toda a operação ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 30, após as informações terem sido repassadas às guarnições de serviço.

De acordo com os militares que realizaram a prisão dos infratores em Epitaciolândia, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram os meliantes embarcando em um táxi, momento em que iniciaram um acompanhamento que culminou na abordagem aos infratores. Durante a revista pessoal foi encontrado na mochila de um dos envolvidos seis cartuchos de procedência estrangeira.

Depois de dada a voz de prisão ao grupo, um dos envolvidos confessou à guarnição terem participado do roubo ao micro-ônibus, no município de Plácido de Castro, e que estariam retornando da Bolívia após venderem o veículo. Após o repasse de mais informações, foi possível a prisão do último integrante do bando por policiais militares do 9° Batalhão durante uma blitz policial, no município de Capixaba.

Os autores do roubo do veículo foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil de Brasileia, onde foram tomadas as medidas legais ao caso.

