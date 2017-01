Nível do rio Acre ultrapassa os 11 metros em Rio Branco

Neste terça feira, 31, o nível do Rio Acre em Rio Branco é de 11.11 metros. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Municipal, Cel. BM George Santos, a tendência é que haja uma estabilidade do manancial, já que nas cabeceiras do Rio, na região de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri, o nível do Rio é de menos de 4 metros.

Em Assis Brasil, o nível de ontem era de 3.85m e hoje é de 3.68m. Já o Riozinho do Rôla está com 11.49m.

George Santos destaca que para hoje são esperadas chuvas leves, mas para os dias 2 e 3 de fevereiro, são esperadas chuvas fortes.

Nos últimos anos houve variações no volume de águas do Rio Acre nesta mesma data: Em 31 de janeiro de 2016, o nível era de apenas 3.96 metros. Em 2015, a marcação era de 12.63m e em 2012, 14.59m.

Folha do Acre