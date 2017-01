Evangélico é executado com um tiro no peito dentro de casa quando lia a bíblia

Um homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira, (30), no Ramal do Panorama, rua Projetada, região do São Francisco, vitimando o auxiliar de pedreiro Francisco Jair Souza, de 45 anos.

Segundo consta, a vítima que era evangélica há mais de 15 anos, estava em casa lendo a bíblia, quando um homem chamou por ele, Francisco abriu a porta e em seguida foi atingido por um tiro de escopeta no tórax, tiro esse que acertou o coração.

Policiais do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados e isolaram a área do crime até a chegada da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e removeu o corpo, encaminhando á instituição para os procedimentos cabíveis.

Vizinhos relatam que Francisco Jair era muito conhecido na localidade que morava, todos ficaram muito abalados com o crime. O caso ficará a cargo das investigações da Polícia Civil. Até o momento a polícia não sabe a motivação do crime.