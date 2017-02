Crime Ambiental: Polícia Federal apreende animais silvestres abatidos em Cruzeiro do Sul

Durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, (31), no Rio Juruá, localizado no município de Cruzeiro do Sul, foram apreendidos vários animais silvestres, já abatidos.

Após abordagem, varias espécies foram encontradas pelos os federais, sendo: 3 pacas, 5 cotias, 5 papagaios-maracanã e um macaco-prego, todos estavam em uma caixa de isopor com gelo em um compartimento escondido.

Um homem que não teve a identidade divulgada estava transportando os animais. Diante do flagrante, o mesmo foi conduzido a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, para a lavratura do Termo Circunstanciado e, após os trâmites necessários, foi liberado. A carne de caça foi encaminhada ao Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC), para as devidas providências, sendo o infrator multado pelo órgão ambiental.