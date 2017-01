Após denuncia polícia militar prende membros de facção criminosa no Ilson Ribeiro

Uma ação da polícia militar logrou êxito e prendeu dois homens e apreendeu um menor, na Rua Mico Leão, no Conjunto Ilson Ribeiro, região do Calafate. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira, (30).

Segundo a guarnição, foi feita uma denúncia anônima que estava havendo uma reunião entre membros de facção no endereço citado acima, imediatamente os militares foram averiguar a situação, chegando ao local, os criminosos tentaram fugir do cerco policial, mas após acompanhamento o trio foi preso.

Com um dos homens a polícia encontrou um revolver calibre 38, com numeração raspada. A prisão só ocorreu devido a ajuda dos moradores, que estão denunciando mais e ajudando a polícia com informações precisas.

O menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), e os demais para a delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde serão autuados e ficarão a disposição da justiça.