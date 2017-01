Homem é preso no bairro Calafate após comprar celular furtado no Waldemar Maciel

Policiais Militares do 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam na noite desta segunda-feira, (30), Emerson Santos de Oliveira, 32 anos. A prisão ocorreu na Estrada do Calafate.

Segundo os militares, era feita uma ronda de rotina quando abordaram o acusado, na revista pessoal foi encontrado um aparelho celular e cerca de R$ 300,00 em espécie. A guarnição percebeu que Emerson estava muito nervoso, e resolveu fazer uma ligação do celular, descobrindo que o mesmo havia sido furtado uma hora antes em uma distribuidora no bairro Waldemar Maciel.

O dono do aparelho telefônico disse a polícia que estava trabalhando, quando um homem entrou no estabelecimento e furtou o celular e o dinheiro do caixa, após um descuido.

Emerson não foi reconhecido como sendo o ladrão, mesmo assim recebeu voz de prisão e foi encaminhado á Delegacia de Flagrantes (DEFLA), acusado pelo o crime de receptação.