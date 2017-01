Ronaldo Fenômeno expulsa inquilinos de imóvel no Rio e briga vai parar na Justiça, diz jornal

Ronaldo Fenômeno se envolveu em um episódio que irá parar na Justiça. O ex-jogador, que possui um imóvel com duas salas comerciais, em Jacarepaguá, no Rio, está expulsando os inquilinos para alugar o espaço para a faculdade Estácio de Sá. As informações são do jornal Extra.

Segundo a publicação, o imóvel está no nome de Ione dos Santos Lima, irmã de Ronaldo, mas pertence ao ex-jogador. A propriedade é ocupada por quatro profissionais da área da saúde (nutricionista, fisioterapeuta e dentista), que pagam o aluguel em dia e têm contrato de sublocação até fevereiro de 2018.

Os inquilinos foram surpreendidos com uma ordem de despejo, enviada advogados do Fenômeno, e devem deixar o local dentro do prazo de cinco. O fornecimento de água do prédio foi interrompido e a entrada embarreirada, impossibilitanto, assim, que eles atendam pacientes.

A Estácio possui uma unidade no prédio e pretende ampliar a universidade antes do início do ano letivo.

