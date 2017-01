Rio Acre chega a 10,65 metros e se aproxima da cota de alerta em Rio Branco

Em sua última medição, realizada na manhã desta segunda-feira (30), o rio Acre marcava 10,65 metros, em Rio Branco. As chuvas que caíram sobre a capital acreana nas últimas 24 horas podem ter influenciado a elevação no nível de água do manancial.

O nível do rio Acre se aproxima da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos, informou que a situação ainda é de monitoramento. Segundo ele, as situações mais críticas são nos municípios de Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá, onde mais de 200 pessoas já tiveram que sair de suas casas devido a enchente.

No município de Tarauacá, o rio também transbordou e invadiu as ruas e casas que ficam nos bairros localizados na área mais baixa da cidade. Como no caso do Bairro da Praia onde várias residências já estão submersas pela água. (Com informações Folha do Acre/Marcos Dione)

FOTO DO RIO ACRE É ILUSTRATIVA