PWS e Companhia de Selva disputam em licitação milionária de publicidade do governo do Acre

A primeira sessão do processo licitatório para escolha da empresa que irá coordenar a publicidade do governo do Acre foi realizada na manhã desta segunda-feira, 30, na Comissão de Licitação do Estado, na rua do Aviário, em Rio Branco.

A empresa PWS Publicidade e Propaganda Ltda e a Companhia de Selva, que comanda a publicidade dos governos da Frente Popular do Acre há quase 14 anos, apresentaram suas propostas e agora aguardam o parecer da subcomissão responsável por analisar cada material apresentado.

Na primeira sessão é feita a identificação dos participantes, a apresentação dos invólucros de cada empresa. Os participantes analisam o material do concorrente. A PWS foi representa por Cristina Gomes Neri, já a assinatura da Companhia de Selva foi de Anderson Fernando Farco, que estava acompanhando do publicitário Gilberto Braga.

Agora, as duas empresas aguardam o julgamento da subcomissão, responsável pelo parecer técnico. O resultado será divulgado em jornais locais, no Diário Oficial do Estado e no Portal do Governo do Acre. Um dos membros da CPL informou que o prazo para divulgação depende das empresas.

Após a publicação do resultado, a empresa que se sentir prejudicada tem até cinco dias para apresentar recurso.

A vencedora comandará um orçamento de pouco mais de R$ 10 milhões para fazer a publicidade e propaganda do governo do Estado.

