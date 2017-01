Problema de saúde tira Evaristo Costa da bancada do ‘Jornal Hoje’

O contratado da Globo contou que estava com forte dor de cabeça

Nesta segunda-feira (30), os espectadores do ‘Jornal Hoje’ foram surpreendidos pela ausência de Evaristo Costa, que não estava na bancada do telejornal como de costume.

Nas redes sociais, o contratado da Globo contou que estava com forte dor de cabeça. “Pode falar de tristezas no Instagram também ou só de coisa boa? A enxaqueca me tirou do @jornalhoje.”, disse

Os fãs desejaram melhores ao apresentador: “Até com enxaqueca é lindo”, “Oh meu Deus… Tenho e sei o quanto é ruim… Desejo melhoras e que amanhã vc aparece lindo e saudável no Jornal pra nós alegrar!!”, “Se cuide e volte logo para alegrar nossas tardes”, foram alguns comentários dos seguidores do jornalista no Instagram.

Evaristo Costa deve retornar ao telejonal nesta terça (31).