Menina de 7 anos contrai DSTs ao ser abusada por pai adotivo

Uma menina de sete anos contraiu duas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) depois de ser abusada sexualmente pelo seu pai adotivo em Croydon, no Reino Unido.

Claire sofreu seu primeiro estupro quando tinha apenas seis anos e ainda morava com sua família biológica. De acordo com o “Daily Mail”, no primeiro incidente, a menina estava na cama com a mãe quando um amigo do seu irmão, de 32 anos, abusou dela.

Por conta do ocorrido, a família acabou entregando a menina para custódia do estado, e ela foi adotada pouco depois. A segunda agressão aconteceu logo no primeiro dia da garota na casa da família adotiva.

Ela chamou atenção ao ir para a escola caminhando com as pernas afastadas. Quinze meses depois, Claire foi submetida a exames médicos nos quais foram detectados clamídia e gonorreia. Sua mãe adotiva teve resultado positivo para gonorreia e seu pai, para clamídia.

No entanto, a criança foi mantida em seu lar adotivo mesmo após denúncia do médico.

A presidente do conselho Sarah Baker explicou que “a análise não encontrou evidências que pudessem indicar que este pai adotivo estava predisposto a abusar sexualmente de uma criança sob seu cuidado”. Baker admitiu o erro e informou que “medidas foram tomadas imediatamente”.