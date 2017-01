Inscrições para concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul terminam nesta terça-feira

As inscrições para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul terminam nesta terça-feira (30). O processo é destinado ao preenchimento de vagas temporárias do seu quadro pessoal.

Ecos da Notícia 30/01/2017 2h21