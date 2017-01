Galvez sai na frente; sofre apagão e cede o empate ao Nacional-AM

O futebol acreano continua sem vencer numa disputa de Copa Verde. Na tarde e noite de ontem (29), no estádio Florestão, o Galvez ficou apenas no empate diante do Nacional-AM por 1 a 1. Os dois gols da partida foram marcados na etapa complementar de jogo. O Imperador abriu o placar com Luquinha, mas o Naça empatou com Jeferson Araújo.

Com o resultado, o Nacional-AM precisa de um simples empate sem gols no jogo da volta para avançar a primeira fase da competição. Um empate acima de um gol classifica o Galvez. A partida está agendada para o próximo dia 18 de fevereiro, no estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM). O classificado do confronto terá pela frente o Paysandu-PA.

Jogo

Com o gramado encharcado, as duas equipes entraram campo querendo mostrar serviço. O Galvez nos primeiros minutos ficou com mais posse de bola, mas errava muito no último passe, além de falha nas finalizações.

Por outro lado, o Nacional-AM buscava se fechar bem para levar a decisão da vaga para o Amazonas. O Leão da Vila Municipal apostava também na bola parada e nas jogadas de velocidade de Branco e Jack Chan. Na melhor chance, Jack Chan arriscou de longe e acertou a trave do goleiro Máximo, que ainda tocou na bola, aos 28 minutos.

Mesmo com duas boas chances de abrir o marcado na primeira parte do jogo, sendo que a primeira com Luquinha e a segunda com o zagueiro Rafael, o Galvez foi para o intervalo amargando o empate.

Necessitando da vitória, o Galvez voltou insistindo no jogo veloz de Luquinha. Numa assistência de Kremer pelo lado esquerdo do ataque, o atacante do Imperador deixou dois marcadores na poeira e finalizou cruzado para vencer o goleiro Pablo, aos 4 minutos.

Com a vitória parcial o Galvez viu uma queda de energia paralisar o jogo por cinco minutos após o seu gol. Melhor para o Nacional, que aproveitou a paralisação para corrigir os erros e voltar bem mais focado ao jogo.

A paralisação demorou nove minutos e, aos 20 minutos, o atacante Jeferson Araújo recebeu dentro da grande área do Imperador e finalizou com eficiência para deixar tudo igual no placar.

Com o gramado pesado e os jogadores exaustos, as duas equipes tiveram dificuldades para criar situações de gols. O Galvez insistia muito no jogo aéreo e a melhor oportunidade saiu de um chute forte do meia Neném. No entanto, a bola encontrou o corpo do atacante Tiago, assim com o próprio jogador do Imperador evitando o gol da vitória dos acreanos.

Aderbal Lana vibra com o empate

Contente com o resultado conquistado no primeiro jogo do confronto diante do Galvez, o técnico Aderbal Lana, do Nacional-AM, explicou que ficou satisfeito com o empate de 1 a 1, pois não esperava somar pontos neste primeiro jogo.

A respeito do jogo da volta, dia 18 de fevereiro, em Manacapuru, interior do Amazonas, Lana considerou que a partida será num campo neutro, pois ele acredita que a torcida de Manacapuru irá torcer pelo time acreano. ‘O Nacional-AM é um time odiado pelas demais torcidas amazonenses. Isso é fato, assim considero que o duelo da volta será num campo neutro’.

Aderbal Lana explicou ainda que para na partida da volta é possível que o Leão da Vila Municipal ganhe várias opções em campo para o duelo. ‘Estamos nos movimentando e o time vai se fortalecer para a temporada’.

FRASE

“Foi uma partida difícil de jogar. O campo estava muito pesado”

Luquinha, autor do gol do Galvez.

SÚMULA

Galvez 1 x 1 Nacional-AM

Data: 29/01/2017

Local: Florestão

Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Edilson Soares Falcão e Adenilson de Souza Barros

Gols: Luquinha (GEC), Jeferson Araújo (Nac)

Público: 287 pagantes

Renda: R$ 3.320

Galvez EC: Máximo, Layo, Jô, Rafael Costa, Tiaguinho; Kinho (Neném), Renato, Ciel (C), Willian Kremer (Tonho Cabañas); Lucas e Ferrari (Thiago). Técnico: Pablo Simões

Nacional-AM: Pablo, Tiago Bastos, Victor, Jeferson Siqueira, Jeferson Teles (Vagner); Iuri, Alan Bahia (C), Bruno Potiguar (Diego Soares); Jack Chan, Branco (Junior Bolt) e Jefferson Araújo. Técnico: Aderbal Lana

MANOEL FAÇANHA