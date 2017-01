Ex-presidente dos EUA Bush pai recebe alta do hospital e vai para casa

O ex-presidente dos EUA George H. W Bush, 92, recebeu nesta segunda-feira (30) alta do hospital onde ficou internado por mais de duas semanas e foi para casa.

O pai do também ex-presidente George W. Bush estava com dificuldades para respirar quando foi internado no último dia 14. Com pneumonia, Bush pai chegou a ficar alguns dias na UTI (unidade de terapia intensiva).

A ex-primeira-dama Barbara Bush, 91, também foi internada com problemas para respirar, mas foi liberada na semana passada.

Bush pai agradeceu às mensagens gentis que recebeu durante a internação e elogiou os médicos e enfermeiras do Hospital Metodista de Houston, no Texas, afirmou o porta-voz da família, Jim McGrath.

O republicano foi o 41º presidente dos Estados Unidos, tendo ocupado o cargo entre 1989 e 1993. Com informações da Folhapress.