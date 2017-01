Emenda de Flaviano Melo garante caminhonete para a Casa do Seringueiro

Neste final de semana, o deputado federal Flaviano Melo (PMDB) juntamente com a deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB), foram recebidos para um café da manhã na Casa do Seringueiro. Recentemente a entidade recebeu uma caminhonete para facilitar as suas atividades fruto de uma emenda do deputado. O coordenador da Casa, Edvaldo de Freitas Paz e a sua esposa Rosélia agradeceram aos parlamentares peemedebistas pela ajuda.

A Casa do Seringueiro foi criada para ajudar as pessoas que moram em colocações no interior da floresta e em zonas ribeirinhas. Segundo Edvaldo, a entidade fornece toda ajuda para pessoas humildes que vêm a tratamento de saúde e não tem onde ficar na Capital. “Nosso trabalho é viabilizar a ida dos pacientes do interior para a irem aos hospitais e fazer consultas. Damos apoio com a hospedagem e toda a logística de transporte. É um trabalho social que fazemos com todo amor. Sempre temos uma grande rotatividade de necessitados. No momento, são 22 pacientes em tratamento na Capital,” afirmou Edvaldo.

Por sua vez, Flaviano se colocou disponível para continuar a ajudar a Casa do Seringueiro. “Essas iniciativas humanitárias valorizam e dignificam o nosso homem do interior do Acre que precisa permanecer em Rio Branco para cuidar da saúde. O nosso Gabinete continuará a apoiar a Casa do Seringueiro e outras iniciativas similares que unem a caridade com o bem estar social de pessoas mais simples,” destacou Flaviano.

