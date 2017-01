Depasa realiza troca de material filtrante da ETA do Bujari

Com o objetivo de assegurar um tratamento de água com eficácia, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) promoveu, na última semana, a troca de material filtrante da estação de tratamento de água (ETA) da cidade do Bujari.

O sistema de abastecimento é composto por filtros, que possuem a pedra e areia (pedregulho), os quais foram trocados para garantir que o processo de tornar a água potável ocorra segundo as determinações da legislação federal.

“Mesmo com a limpeza dos filtros, os materiais perdem a eficiência, com o passar do tempo. Por isso, efetuamos as substituições que irão proporcionar o aumento de produção da ETA”, relata o diretor de Abastecimento, David Bussons.

Cerca de 5 metros cúbicos de pedra grossa e 7 metros cúbicos de seixos foram destinados para a intervenção.

“Neste trabalho, estamos recuperando a estação de tratamento, toda a parte de filtro, para garantir abastecimento suficiente a toda comunidade no período de inverno, quando a turbidez dificulta o processo de tratamento. O Bujari terá água de qualidade.”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

O prefeito da cidade, Romualdo Araújo, agradece o empenho do governo do Acre em priorizar ações tão importantes para a comunidade. “Iniciamos a nossa gestão com esta parceria com o Depasa, que além de melhorar o abastecimento da cidade, está planejado uma expansão da rede de distribuição de água”, relata.

Além desses serviços, a autarquia realizará outros investimentos como a construção de um centro de distribuição de materiais hidráulicos e químicos, a reforma no escritório administrativo e serviços da ETA e escavações no reservatório do município, para aumentar o volume captado de água.

