Curtinha: ciclismo acreano inicia pré-temporada com GP dia 12 de fevereir

As competições oficiais da temporada 2017 do ciclismo acreano só devem iniciar a partir do mês de abril. Enquanto o calendário da Federação Acreana de Cliclismo (FAC) não é aberto, os atletas poderão se preparar competindo na pré-temporada. E a primeira oportunidade é no dia 12 de fevereiro, quando será realizado o segundo GP de Ciclismo Casa Araújo Bicicletas, no Parque da Maternidade, em Rio Branco. A concentração começa às 7h e a largada será dada a partir das 7h30.

A competição tem inscrições abertas a partir desta segunda-feira (30), pelo valor de R$ 30. Os interessados podem confirmar participação na Casa Araújo Bicicletas, na Bicicletaria do Geza, ou na sede da FAC, na Arena da Floresta.

A prova será disputada nas categorias Kids, Infanto, Elite, Master A, Master B, Master C, Iniciante masculino e feminino. O congresso técnico está marcado para o dia 10 de fevereiro, às 19h, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, na capital acreana.

Segundo o presidente da FAC, Alexandre de La Torre, a previsão é que em março seja realizada outra prova de pré-temporada, antes da abertura oficial dos campeonatos estaduais de Mountain Bike e Speed.

Por GloboEsporte.com