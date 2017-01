Jovem é executado com tiros na cabeça na zona rural de Rio Branco

Um jovem identificado por Eliomar da Silva Barbosa, 17 anos, foi encontrado morto em uma casa localizada no Ramal Xapuri, na Estrada Transacreana, nas proximidades do Km 58, na tarde desta segunda-feira, (30).

Segundo informações da polícia, a guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), informando que havia um corpo dentro da residencia. Imediatamente os militares se deslocaram para o local e encontraram a vítima.

Eliomar estava com perfurações na cabeça, provavelmente de tiros. Outro fator que chamou atenção dos policiais, foi as iniciais da facção Comando Vermelho (CV) no peito da vítima, escrito á faca. A perícia foi feita e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia civil deu inicio as investigações, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia suspeita que o crime foi motivado por brigas entre facções rivais.