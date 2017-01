Cheia do Rio Juruá já atinge mais de 8 mil pessoas e prefeito vai decretar situação de emergência

A cheia do Rio Juruá já atinge mais de 8 mil pessoas. Os dados são da Defesa Civil. O prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB)deve assinar ainda hoje (30) o decreto de situação de emergência. Deslizamentos e desmoronamentos de terras ameaçam famílias em áreas de risco. O tráfego para a vizinha cidade de Mâncio Lima pode ficar interrompido a qualquer momento pelo Rio Moa que inunda vários pontos da AC 405.

Pela manhã, o rio Juruá mediu mais de 14 metros, atingindo cerca de 172 famílias e 800 pessoas que estão abrigadas pelo município na Santa Casa de Misericórdia e no Ginásio Alailton Negreiros. O Exército aumentou o número de veículos e homens que ajudam a remover as famílias atingidas pela enchente, principalmente na área da Várzea.

O prefeito Ilderlei Cordeiro passou toda a manhã reunido com técnicos da prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e assessoria jurídica.

A previsão é de mais chuvas e continuidade de cheia na bacia que tem ainda, os rios Negro e Solimões.

Na área da comunidade Nari do Moura, várias famílias foram retiradas de suas casas. No principal porto da cidade é grande a movimentação de famílias que chegam para ser cadastradas pela equipe da prefeitura. Embarcações ancoram a todo instante trazendo colonos que tentam salvar suas produções, principalmente, a de farinha.

As famílias que chegam ao porto são cadastradas por uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Defesa Civil Estadual e Municipal. Uma campanha para arrecadação de alimentos, fraudas, agasalhos, lençóis, colchão começou a ser intensificada nos meios de comunicação.

Ac 24 Horas