Dupla assalta Viveiro Primavera no Pólo Benfica

Mais um assalto foi registrado em Rio Branco, mais uma família viveu momentos de tensão na mãos de criminosos na manhã desta segunda-feira, (30), no Pólo Benfica, Bairro Vila Acre, região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações, dois homens chegaram a pé na residência e pediram um copo com água, quando a moradora retornou, a dupla anunciou o assalto. Os criminosos renderam o restante da família, em seguida fizeram um arrastão dentro da casa, subtraído um notebook, um tablet, jóias, celulares, dinheiro e cheques.

Após a ação, os bandidos saíram em fuga, momento esse que chegava na propriedade, o filho dos donos da casa, que também foi rendido pelos os assaltantes, e obrigado a dar fuga aos mesmos. Ainda de acordo com a vítima, a dupla a todo momento o ameaçava e batia com o cabo da arma nas suas costas e costelas.

A Polícia militar foi acionada via Ciosp (Centro Integrado em Operações em Segurança Pública) uma hora após o assalto, a informação recebida pelos os atendentes e repassadas para a polícia, é que o carro estaria abandonado nas proximidades do 14 Bis, localizado na região do segundo distrito da capital.

Os militares foram averiguar as informações e encontraram o veículo Gol, de cor vermelha, e seu proprietário, que teria sido levado como refém. A dupla já tinha se evadido do local, após a coleta de informações, os policiais saíram em busca dos suspeitos pela área e regiões adjacentes. Até o momento ninguém foi preso.