Rondônia: Jovens acreanos são executados na Vila Extrema

Abel Silva do Nascimento, 21 anos, e um menor de 16 anos foram executados em uma residência localizada no Bairro Teleacre,, no Distrito de Extrema, em Rondônia.

Segundo consta, os jovens dormiam, quando dois homens armados ainda não identificados, adentraram na residência e foram até um dos quartos, onde os mesmos dormiam e começaram a atirar. Após o crime, a dupla fugiu do local, com a ajuda de outros criminosos que aguardavam do lado de fora.

Durante o tiroteio, outro menor que também estava na casa foi atingido pelo os disparos. Abel e um dos menores vieram a óbito no local, já o outro adolescente foi socorrido por uma ambulância do posto de saúde.

O trio era moradores da cidade de Rio Branco, no Acre, e estavam há pouco mais de 15 dias morando na localidade. Para os policiais que atenderam a ocorrência eles estavam se escondendo no distrito, uma vez que Abel respondia a processos no Acre. A polícia civil da região investiga o caso, até o momento nenhum suspeito foi preso.