Vidente que previu terremoto diz que Acre será atingido por surto de cólera; Confira o vídeo

O vidente paulista da cidade de Birigui (SP), Valter Silva Ferreira (49 anos), famoso em todo o país por fazer previsões sobre o futuro, inclusive por alertar antecipadamente pelo terremoto ocorrido no dia 24 de novembro de 2015, no Acre, que registrou a magnitude de 7.3 na escala Richter, o equivalente a 16 bombas atômicas explodindo simultaneamente, fez uma nova previsão em seu grupo intitulado Orákulo do Arauto, afirmando que um surto de cólera atingirá os Estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Roraíma.

“Como um efeito dominó, enchentes, contaminações e cólera ocorrerão tudo dentro de 2017. O povo deve se aproximar de Deus. O próprio mundo cambaleia. Veja que não é preconceito contra a região pois tenho muitos amigos que admiro por aí. Tenho também grandes previsões para o sul, apenas vejo no futuro e preciso alertar”, alertar Valter ao ser questionado pelo ac24horas.

Valter ressalta que “o saneamento deve se precaver” e que os governantes devem dar um passo antes das próximas catástrofes. “Não pensávamos nós que estávamos livres da febre amarela? Assim como o mal veio pelo ar e nas entranhas dos mosquitos virá pelos rios e seus afluentes”, destaca o vidente.

Nada disso é para causar pânico e sim para previr. Antes mesmo que a águia levante vôo, Deus já sabe o caminho que ela tomará. Então vamos ouvir a Deus”, diz Valter.

Para quem acha que Valter só faz previsões ruins, ele alerta que muito em breve no Acre será encontrada uma grande jazida – não especificou de que – que mudará a história e a economia da região. (Com informações AC 24 Horas)

Confira o vídeo: