Polo da Universidade Aberta do Brasil está com inscrições abertas em Rio Branco

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Rio Branco está com inscrições abertas para o curso de especialização Lato Sensu, na modalidade a distância, em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância (Pigead).

As inscrições se iniciaram na quarta-feira, 25, e vão até 6 de abril e podem ser feitas pela internet, no site do Laboratório de Novas Tecnologias de Ensino (Lante) da Universidade Federal Fluminense (UFF). A taxa de inscrição é de R$ 95,00.

Ao todo, são ofertadas para Rio Branco 30 vagas. Dessas, 15 são destinadas a professores que comprovem efetivo exercício docente em sala de aula no ano de 2016.

O restante é direcionado para a Demanda Social, que são brasileiros natos ou naturalizados portadores de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e também estrangeiros portadores de diploma com tradução juramentada para a língua portuguesa.

A especialização será ofertada de forma gratuita, em língua portuguesa, a todos aqueles que cumprirem os requisitos e forem selecionados pelo processo estabelecido no edital. Tem a duração de dois anos e começa em maio de 2017.

Parceria

A oferta para o Acre é resultado da parceria entre o governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Educação Permanente (Cedup), com a UFF e o governo federal.

Informações

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com o polo de Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, 3.030, bairro Bosque. Se preferirem, podem ligar no telefone (68) 3228-9450 ou ainda por meio do e-mail da instituição: polouab.riobranco@gmail.com. ( Com informações Agência de Notícias do Acre)