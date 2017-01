Polícia de trânsito prende mulher com 200 pacotes de cigarros contrabandeado

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), prendeu na manhã deste domingo, (29), no km 30 da rodovia AC 40, uma mulher de 33 anos, acusada de contrabando.

Segundo informou a polícia, a acusada foi parada em uma abordagem de rotina no posto de fiscalização, e com ela foi encontrado 200 pacotes de cigarros contrabandeados. De acordo com a mulher, ela teria comprado os cigarros na Vila Evo Morales, localizado na fronteira entre Brasil e Bolívia, no município de Plácido de Castro. A mesma trazia os produtos dentro de uma sacola em uma motocicleta.

Após o flagrante, a acusada foi encaminhada a Superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco, onde será autuada pelo o crime de contrabando.