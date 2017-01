No Acre, casal morre após colisão entre carro e moto na estrada Jarbas Passarinho

Noite chuvosa, rua escorregadia, pouca visibilidade são elementos propícios a gerar acidentes, não foi diferente na noite deste sábado, (28), na Estrada Jarbas Passarinho, bairro Placas, onde uma motocicleta e um veículo se envolveram em um trágico acidente.

Valdemir Sombra da Silva, 37 anos e a garupa Jicicler Noronha Lima, 32 anos, trafegava na moto modelo YBR, de cor amarela, placa NXR 6261, quando se envolveram em um acidente com um veículo Gol, de cor preta, placas NAE 2376 nas proximidades do Supermercado Araújo.

Com a batida violenta, o casal foi arremessado a vários metros do local do acidente, onde caiu já sem vida sofrendo várias fraturas e escoriações. Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas ao chegar no local não tinha mais nada a fazer, as vítimas já estavam mortas.

O motorista do carro gol que não teve a identidade revelada ficou preso ás ferragens, também foi socorrido por uma viatura do Samu, e conduzido ao Pronto Socorro (PS) de Rio Branco, com ferimentos leves, em seguida foi atendido pelo o médico plantonista, e não corre risco de morte.

Uma equipe do policiamento de trânsito isolou a área para manter a ordem no trânsito e preservar os corpos até a chegada da pericia. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher as vítimas, e encaminhá-las até o órgão, para os procedimentos legais.

De acordo com informações o motorista do veículo contou a Polícia de Trânsito, que trafegava sentido centro/bairro, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a contra mão e colidiu contra a moto que fazia o trajeto oposto.

Peritos do IML suspeitam que o motorista do carro pode ter sido vitima de aquaplanagem, quando o veiculo passa em uma via alagada e os pneus do carro perdem o contato com o solo.