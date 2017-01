Marisa Letícia tem ‘condições neurológicas inalteradas’, diz boletim

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A ex-primeira dama permanece internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

A ex-primeira dama Marisa Letícia permanece internada, sem previsão de alta médica, na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado neste domingo (29), a esposa do ex-presidente Lula “segue sob monitorização, com condições clínicas e neurológicas inalteradas”.

Dona Marisa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na tarde de terça-feira (24), devido ao rompimento de um aneurisma que tinha há 10 anos.

Confira o novo boletim médico, divulgado pelo G1:

“A paciente Marisa Letícia Lula da Silva continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo.

Segue sob monitorização, com condições clínicas e neurológicas inalteradas.

As equipes médicas que a acompanham são coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Prof. Dr. Milberto Scaff, Prof. Dr. Marcos Stávale e Prof. Dr. José Guilherme Caldas.

Dr. Antonio Antonietto Dr. Miguel Srougi

Diretor de Governança Clínica Diretor Clínico”