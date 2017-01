Fespac divulga calendário de cursos promovidos em fevereiro

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A Fundação Escola do Servidor Público (Fespac), ligada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA), dispõe de uma ampla programação de capacitação para os servidores públicos. No mês de fevereiro estão disponíveis sete cursos para os interessados.

Ao todo, são 185 vagas gratuitas, distribuídas nos cursos de Declaração de Imposto Retido na Fonte e Migração para Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações (EFD-Reinf), turmas I e II, Gestão E-Social, Excel Básico e Avançado, Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho e Sistema de Convênios (Siconv) – Proposição, Prestação de Contas e Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV).

Também estão disponíveis 20 vagas para o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, direcionado a servidores que atuam no setor financeiro e jurídico, gestores e fiscais de contratos de prestação de serviços públicos e contadores. Para participar do curso, o servidor deve investir um valor de R$ 100,00.

Para realizar a matrícula, o servidor interessado deve preencher a ficha de inscrição e entregar no Departamento de Desenvolvimento da Fespac, com a cópia da carteira de identidade ou CPF e assinada pela chefia imediata. Vale destacar que as vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A Fespac está localizada nos altos da Escola Humberto Soares da Costa, Rua Riachuelo, Bairro José Augusto, em Rio Branco.