Eike Batista chega a aeroporto de NY e vai embarcar em voo para Rio

Após ser colocado na lista vermelha de procurados da Interpol, o empresário Eike Batista foi visto no aeroporto JFK, em Nova York, e deve embarcar em voo previsto para as 21h45 deste sábado (0h45 no fuso horário brasileiro), de volta para o Rio de Janeiro.

O milionário é alvo de um mandado de prisão da Operação Eficiência, deflagrada na última quinta-feira (26). As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, Eike chegou ao aeroporto por volta das 18h50 acompanhado por um auxiliar e recusou comentar sobre a operação de que é alvo.

O empresário é acusado de acusado de pagar propina ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Ele chegou a ser tido como foragido. As autoridades do país chegaram a temer que Eike fugisse para a Alemanha, já que ele tem dupla nacionalidade.