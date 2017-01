“Conselho de facção” aplica surra de ripa em suposto traficante – VEJA VÍDEO

Um vídeo mostrando um suposto traficante do bairro Ivete Vargas, em Rio Branco a capital do Acre, sendo espancado com ripas por conselheiros de uma facção “viralizou” nas redes sociais.

O vídeo mostra três homens armados de paus (ripa) espancando a vítima conhecida pelo apelido de “Elbinho” suposto traficante da região do bairro Ivete Vargas.

Enquanto “Elbinho” é espancado, os tais “conselheiros” perguntam: Tu ainda vai descer, hem”.

Enquanto era espancado nas pernas e costas “Elbinho” pedia para parar, afirmando que não descia mais. Tá bom “conselheiro”, chega “conselheiro”, na cara não, na cabeça não” suplicava o suposto traficante.

No vídeo é possível observar que os algozes e a vítima estão em um barraco de madeira, com as portas e janelas trancadas e apesar de possui o porte físico superior a um dos supostos “conselheiro” Elbinho se manteve vulnerável ao espancamento, somente concordando com as exigências e pedindo para parar o espancamento.