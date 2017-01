Trump ordena Pentágono criar plano para destruição do Estado Islâmico

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva neste sábado (28) instruindo os chefes do gabinete para criar em 30 dias um plano de destruição do grupo terrorista Estado Islâmico.

O presidente Donald Trump conversou por telefone neste sábado com diversos líderes internacionais, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin. Em sua primeira conversa após a posse do presidente norte-americano, Putin e Trump concordaram sobre a necessidade de obter uma coordenação real na luta contra o EI e outros grupos terroristas atuando na Síria.

Durante sua campanha eleitoral, Trump disse que sua administração “vai seguir a ideia de uma coalizão internacional conjunta e condução de operações para destruir o EI, uma cooperação internacional para combater o financiamento do terrorismo e reforçar o intercâmbio de informações de inteligência”.

Em outra ordem executiva assinada neste sábado, o presidente dos EUA proibiu os membros de seu governo de exercer atividades de lobby para o interesse de autoridades estrangeiras por um período de cinco anos. (SputnikBrasil)