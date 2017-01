Trio de Rondônia apita Galvez x Nacional-AM, pela Copa Verde, no AC

O confronto de ida entre Galvez x Nacional-AM, pela fase preliminar da Copa Verde, neste domingo (29), em Rio Branco, capital do Acre, terá trio de arbitragem de Rondônia. De acordo com a escala divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Jonathan Antero Silva será o árbitro principal da partida. Ele terá como auxiliares Edilson Soares Falcão e Adenilson de Souza Barros. Fábio Santos de Santana, do Acre, será o quarto árbitro.

Jonathan Antero Silva tem 30 anos, é eletricista e está na Seleção Nacional de Árbitros de Futebol da CBF (Senaf) desde março de 2014. Será o primeiro jogo da temporada que ele vai trabalhar e o quinto como árbitro principal na carreira, segundo dados no site da CBF.

Ele atuou em três partidas em 2015, sendo uma pela Copa do Brasil de Futebol Feminino (Genus 1 x 1 Assermurb), um no Brasileiro da Série C (Guarani 1 x 1 Juventude) e um pela Série B (Luverdense 2 x 0 Mogi Mirim), além de uma em 2016, pelo Brasileiro da Série B (Mogi Mirim 1 x 1 Tombense). (Com informações G1 Acre)

