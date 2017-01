Tigre escapa de circo e assusta cidade italiana

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Alarme de fuga foi dado no início da manhã; proprietários da estrutura chamaram a polícia

Um tigre branco escapou de sua jaula dentro das instalações do Circo Svezia, que está em Monreale, em Palermo, neste sábado (28) e levou pânico para os moradores locais.

O alarme da fuga do local foi dado no início da manhã e os proprietários da estrutura chamaram a polícia. O animal foi visto circulando em meio à rua por diversos motoristas e pedestres e, após horas de trabalho, foi recapturado.

Além da polícia, foram chamados policiais florestais e domadores do circo para recapturar o tigre-de-bengala. As equipes especializadas conseguiram levaram o animal para uma área onde há uma fábrica de cerâmica e usaram equipamentos de captura dos próprios domadores para pegar o tigre.

Segundo as autoridades, foi usado esse método ao invés de disparar tranquilizantes contra o animal para evitar que ele morresse na ação.

O Circo Svezia chegou a Monreale no último dia 19 de janeiro e fica no local até a segunda-feira (30). (ANSA)