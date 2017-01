‘Só queria notícias’, diz mãe de adolescente desaparecido há 2 dias

Rian Carmo desapareceu na quinta-feira (26) no bairro Santa Inês. Mãe diz que falou com amigos do filho, mas ninguém tem pistas.

Dois dias após o desaparecimento do estudante Rian Custódio Carmo, de 15 anos, a família diz que ainda não possui nenhuma informação sobre o paradeiro do menor.

A mãe do jovem, a vendedora Luzanira Custório do Carmo, de 40 anos, diz que entrou em contato com amigos do filho e também procurou pelo bairro para saber se alguém o tinha visto, mas não conseguiu nenhuma pista.

O adolescente desapareceu na tarde de quinta-feira (26) no bairro Santa Inês. A mãe de Carmo relatou que chegou em casa após o trabalho por volta de 19h e não encontrou o filho.

Ao entrar no local, percebeu que um notebook e duas mudas de roupas também haviam sumido. O caso é investigado pela Delegacia da 2ª Regional da Polícia Civil.

“Já procurei em todos os cantos, falei com todos os amigos dele que eu conhecia, mas não sabem de nada, estou sem notícias. Estou muito aflita, espero que ele esteja bem, pois eu estou muito mal. Tudo o que quero é que alguém me dê notícias e meu filho volte para casa”, pede.

Luzanira conta que recentemente teve uma discussão com o filho devido ao uso excessivo de computador. Segundo ela, o adolescente criou um programa com um simulador de caminhões online e se comunicava com pessoas de vários locais do país. Com medo do teor das conversas do menor na internet, ela decidiu restringir o uso do aparelho.

“Tudo o que queria era proteger o meu filho, eu não sei com quem ele conversava, sou bloqueada no Facebook dele. Não tirei o computador nem nada disso, apenas queria que ele ficasse menos tempo usando o computador. Tudo que peço é que ele esteja bem e em um bom lugar, só queria notícias”, finaliza. (Com informações G1 Acre)