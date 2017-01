Quarteto é preso em residência no Ilson Ribeiro portando armas de fogo

Quatro homens foram presos por policiais do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM), na madrugada deste sábado, (28), no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, o quarteto é acusado de portar duas armas de fogo.

Durante um patrulhamento de rotina, populares abordaram a viatura, e informaram que em uma residencia próxima havia quatro homens que estariam portando armas de fogo, e muitas vezes ficavam intimidando os moradores da localidade.

Os homens da polícia militar foram até a casa citada, onde fizeram um cerco e adentraram na residencia e encontraram Gildo Nascimento Alves, 25 anos, Jeremias Cabral da Silva, 19 anos, Marcos de Souza Nascimento, 18 anos e Rodrigo Roldes da Silva, também de 18 anos.

Com eles a guarnição encontrou, um rifle da marca Westchester, calibre 22, com 11 munições intactas e um revólver calibre 32 com uma munição intacta.

Diante dos fatos, o bando foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as providências necessárias.