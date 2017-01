Presos fazem greve de fome e direção do presídio doa alimentos para instituições sociais

Presidiários da penitenciária Moacir Prado em Tarauacá, em Tarauacá, iniciaram uma greve de fome na sexta-feira (27).

De acordo com o diretor Francisco Edir Oliveira, eles reivindicam melhorias na qualidade da alimentação e aumento do horário de visitas, especialmente, nos dias destinados às visitas íntimas.

Para que não haja desperdício da alimentação rejeitada pelos presos, a direção do presídio está doando para o Abrigo Municipal das Crianças e para o Lar Novo Hamburgo (idosos), órgãos da Secretaria de Promoção Social do Município.

“Estamos dialogando com eles e fazendo todo o possível para que essa situação seja logo resolvida. No aspecto da segurança tudo está dentro da normalidade”, disse o diretor. (Com informações do Blog do Accioly)