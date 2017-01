Por irregularidades, 4 casas populares são retomadas em conjunto no AC

Sehab-AC instaurou processos de retomada em unidades do Cabreúva. Portarias foram publicadas no Diário Oficial (DOE) nesta sexta-feira (27).

A Secretaria de Habitação do Acre (Sehab-AC) instaurou procedimentos administrativos para a retomada de quatro casas populares no Loteamento Cabreúva, em Rio Branco, devido a irregularidades na utilização dos imóveis. As portarias foram publicadas na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os documentos apontam que foram verificados problemas no uso da unidades habitacionais – localizadas nas quadras 4, 8 e 12 – durante fiscalização realizada pelo órgão.

O processo administrativo é conduzido, de acordo com a Sehab-AC, por uma comissão composta por três servidores.

A secretária da pasta Janaína Guedes explica que a retomada é feita sob critérios definidos em contrato assinado pela próprio beneficiário. A gestora acrescenta que, em todos os casos, após a verificação de irregularidades, como venda ou aluguel, o procedimento é iniciado. A Sehab-AC não informou sobre os prazos para tais processos.

“A retomada é feita quando a unidade está sendo ocupada de forma irregular, quando foi vendida, trocada, alugada, cedida a qualquer título ou abandonada. São cláusulas contratuais que ensejam a retomada, então o beneficiário recebe um contrato no qual é colocado tudo isso”, ressalta Janaína. (Com informações AC 24 Horas)