Polícia Militar prende dupla que efetuava roubos na capital

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prendeu na tarde desta sexta-feira, (27), no bairro Wanderley Dantas, Maicon Rodrigues de Oliveira, 20 anos e Romário Nascimento de Souza, 19 anos, a dupla é acusada de cometer diversos roubos.

Através do Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública), a guarnição foi informada que dois homens em uma motocicleta de cor preta teria efetuado um roubo, rapidamente a viatura se deslocou até o local e encontrou a vítima, que afirmou que dois homens em uma moto, se aproximou e tomou a bolsa contendo documentos além do seu celular e dinheiro.

Diante das informações, os militares fizeram um patrulhamento nas redondezas do ocorrido, quando visualizaram a dupla, através das características repassadas pela a vítima, os policiais tiveram a certeza que se tratavam dos criminosos.

Maicon e Romário receberam voz de prisão mediante o flagrante, com eles também foi apreendida a motocicleta Titan, de cor preta, placa NAE 5150 que se tratava de produto de roubo, segundo a guarnição, a mesma foi subtraída do estacionamento da Contax no dia 23 de janeiro.