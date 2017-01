Jovem leva 6 pontos após ser atingida por linha de cerol no interior do AC

Períodos de férias escolares é sinônimo de muitos jovens soltando pipas em ruas. Porém, o uso do cerol nas linhas acabam oferecendo risco para quem anda, principalmente, de motocicleta. Como foi o caso de Anaysa Barbosa, de 27 anos.

Ela foi atingida por uma linha de cerol quando pilotava sua motocicleta na Avenida Mâncio Lima em Cruzeiro do Sul na última quarta-feira (25). A linha com o produto atingiu o pescoço da jovem, que levou seis pontos.

“Tomei um susto, senti a linha no meu pescoço. Botei a mão e senti sangue, saia muito sangue, estacionei moto e pedi ajuda a um rapaz que ligou para meu esposo e fui encaminhada para o Hospital do Juruá”, conta.

Ela diz ainda que é necessário que haja uma fiscalização para outros acidentes sejam evitados. “A gente não sabem quem será a próxima vítima. Peço que as autoridades tomem uma providência para que uma tragédia não aconteça. Fiquei praticamente entre a vida e a morte, pois atingiu o pescoço que é muito perigoso, quase acerta a veia”, diz.

O marido da vítima, Antônio Lucas, conta que a moto da jovem tinha uma antena que ajuda a proteger do cerol, mas que havia quebrado há alguns dias.Segundo ele, é comum ver na cidade ocorrências envolvendo o cerol. “Peço que as pessoas evitem soltar pipas com cerol”, finaliza. (Com informações G1 Acre)