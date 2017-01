Jornal Nacional ignora morte de Russo e é criticado na web

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Após 46 anos como assistente de palco dos principais programas da Rede Globo, Russo faleceu neste sábado. Com 85 anos, o ator teve um AVC em 2015 e de lá pra cá as complicações com sua saúde aumentaram. Na ocasião, após ter saído da Globo, o contrarregra chegou a fazer um desabafo na web por ter sido “esquicido” pela emissora nas homenagens pelos 50 anos da TV.

Hoje, mais uma vez Russo foi deixado de lado. O Jornal Nacional ignorou a morte do ex-assistente e foi imensamente criticado por internautas.

“A Globo fala da morte do John Hurt, mas não fala do Russo”, afirmou um internauta.

“Estou decepcionada! Cadê a homenagem ao Russo ex-assistente de palco , que faleceu hoje?”, disse outro.

Russo passou pelos palcos dos programas da Xuxa, Faustão, Luciano Huck, entre outros. Em seu “protesto” por ter sido esquecido, ele chegou a afirmar que não podia nem mais entrar no Projac, sua “casa” por muitos anos.

“Agora só com autorização. Não posso mais entrar lá, meu crachá foi cancelado. Passo mal quando chego na portaria e tento passar meu crachá na roleta e não consigo entrar porque me proibiram. Vou para um canto e desabafo comigo mesmo. E me perguntam: ‘Russo, por que você está chorando aí?’. E digo que é porque não posso mais ver meus colegas e os estúdios. Meu coração fica triste. Gosto muito de trabalhar. Não gosto de ficar parado”, disse na época.