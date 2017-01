Divórcio de Jolie e Pitt pode virar filme e entregar segredos do casal

O divórcio da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt pode ir muito além das páginas de revista e sites de notícias. O jornalista investigativo Ian Halperin pretende dirigir um documentário sobre a separação em que promete entregar segredos íntimos do casal, segundo o ‘The Sun’. Dentre os detalhes, ele vai contar que o casal já estava separado há um ano, antes do divórcio se confirmar.

“É o filme definitivo sobre os dois e muita coisa será revelada”, adianta uma fonte do jornal inglês. “O Ian acompanhou todo detalhe da relação e vai apresentar todos os motivos que levaram ao divórcio, ele tem entrevistas e depoimentos inéditos dos dois”, continuou.

O filme já teria até nome: ‘The Incredible Story of Brangelina, em tradução livre, ‘A Incrível História de Brangelina’, informa a Monet.

O diretor responsável pela obra é famoso por sua proximidade com o universo de Pitt e Jolie e já chegou a afirmar que os dois só ficariam juntos por cerca de sete anos.