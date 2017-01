Deracre e prefeitura realizam ações emergenciais em pista do aeroporto de Santa Rosa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura de Santa Rosa, realiza uma intervenção emergencial na pista do aeroporto da cidade.

Os serviços de recuperação do pavimento e demais ações de manutenção e limpeza estão sendo feitos pelas equipes técnicas das instituições como forma paliativa para garantir o acesso aeroviário para a comunidade.

“Recorremos aos materiais que já tínhamos em estoque no local, e os técnicos da prefeitura realizam a aplicação”, relata o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura.

Nesta semana, a autarquia firmou uma parceria com o 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC) para executar as obras de reforma na pista aeroporto do município, que estão previstas para o início de fevereiro, com prazo de conclusão para 20 dias.

“Com essa próxima etapa, a pista será totalmente recuperada e ficará em pleno funcionamento. Os equipamentos e insumos estão sendo transportados em balsas, pois a cidade é numa região de difícil acesso, e assim que for feito o descarregamento a equipe técnica do Exercito iniciará a obra”, informa Cristovam Moura. (Com informações Agência de Notícias do Acre)