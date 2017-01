Polícia de Sena apreende escopeta, TV, notebook e outros objetos em casa abandonada na estrada Xiburema

Uma equipe formada por policiais civis e militares de Sena Madureira apreendeu no final da manhã desta quinta-feira, 26, em uma casa abandonada na estrada Xiburema, vários objetos que tinham sido furtados em datas anteriores. Além de uma TV de 47 polegadas, roupas e um Notebook, os policiais encontraram, ainda, uma escopeta calibre 16 em perfeito estado de uso.

O êxito na ação se deu a partir de uma denúncia anônima feita ao 190. “Recebemos essa informação e de imediato deslocamos uma equipe para a estrada Xiburema. Policiais civis e militares cercaram a casa, mas não havia ninguém em seu interior. Os objetos foram apreendidos e trazidos para a delegacia. Mais uma vez a participação da comunidade foi determinante para a retirada desses produtos das mãos dos infratores”, comentou o capitão Casagrande, comandante da PM em Sena Madureira.

A TV, marca LG, modelo 47LE6300, o computador notebook, marca Itautec e as roupas estão na Delegacia à espera dos verdadeiros proprietários.

No que tange ao combate do porte ilegal de armas de fogo, essa foi a segunda arma apreendida somente hoje em Sena Madureira e as polícias Civil e Militar irão intensificar cada vez mais as ações nesse sentido.

(Com Informações Sena Online)