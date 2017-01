IFAC lança edital para validação do Ensino Médio por meio do Enem

O Instituto Federal do Acre (IFAC) lançou edital divulgando as regras para a validação do Ensino Médio por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016.

Com a pontuação também é possível solicitar Declaração Parcial de Proficiência. O prazo para realizar as solicitações está aberto desde 19 de janeiro. A solicitação deverá ser feita junto à Coordenação de Registros Acadêmicos do campus para o qual o participante indicou a pretensão de certificação.

Para requerer a Certificação de Conclusão do Ensino Médio é necessário que o candidato tenha indicado a respectiva opção no ato de inscrição no Enem e escolhido o IFAC como instituição certificadora.

Pré-requisitos – Estudantes que desejam solicitar a certificação precisam ter alcançado a pontuação mínima de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação do Enem 2016. Além disso, também precisam ter mais de 18 anos na data da primeira prova e não ter concluído o Ensino Médio até 31 de dezembro de 2016.

O edital regulamenta ainda a validação de áreas de conhecimento que correspondem aos componentes curriculares do atual Ensino Médio, ou seja, se o candidato alcançou a pontuação mínima necessária em uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas no Enem, ele pode pedir uma declaração específica para aquela área.

Os interessados na certificação do Ensino Médio ou na declaração parcial com a nota do Enem 2016 devem comparecer a um dos campi do IFAC com os documentos descritos no edital.

Após a conferência dos documentos, o Instituto emite o Certificado de Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência em até 60 dias, a contar da data de solicitação.

(Com informações AC 24 Horas)

Confira o edital na íntegra