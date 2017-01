Homem é acusado de roubo e estupros no dia do seu casamento

O britânico Derry Flynn McCann, de 28 anos, é acusado de quatro estupros e um roubo realizados no dia de seu casamento. De acordo com o tabloide “The Sun”, McCann foi preso no dia 13 de janeiro por abusar sexualmente de uma mulher de 24 anos em um parque de Hackney, na Inglaterra.

O acusado teria abordado a vítima na madrugada anterior à do seu casamento. O britânico agarrou a vítima e exigiu que ela entregasse o seu dinheiro.

Na sequência, a arrastou para próximo de alguns arbustos e cometeu o estupro.

A mulher denunciou o caso e a polícia local prendeu McCann seis dias após o ataque. O julgamento está marcado para 16 de fevereiro.

O roubo seguido de abuso sexual aconteceu horas antes do casamento do agressor. Pouco tempo depois, o homem publicou fotos da cerimônia em seu perfil no Facebook. A esposa grávida se recusou a comentar o ocorrido.