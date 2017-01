Famílias ficam 7 horas de reféns durante assalto no Bairro Floresta

Três famílias foram vítimas de assalto na noite desta quinta-feira, (26), na rua Leblon, bairro Floresta, localizado em Rio Branco. O fato ocorreu por volta das 21:00h.

Segundo um membro da família, várias pessoas pertencentes á três ciclos familiar diferentes estavam na residência no momento do roubo. As pessoas se preparavam para sair de casa, para fazer uma oração, ao abrir o portão o trio invadiu a casa e anunciou o assalto.

Após render todos, os criminosos pediram para as vítimas deitar no chão, momento esse, que um dos integrantes do bando levava um dos veículos roubado da família para o lado boliviano. Foram 7 horas de tensão, além de dois carros, o trio também levou objetos de valor que tinha na residência. Apesar do trauma psicológico e do prejuízo material, nenhuma vítima foi ferida na ação.

“Você fica impotente dentro de casa. Você não manda mais na sua casa. Sua casa está dominada”, disse uma das vítimas.